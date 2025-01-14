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الرقابة على الصادرات: استمرار العمل بالمنافذ الجمركية يوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرقابة على الصادرات: استمرار العمل بالمنافذ الجمركية يوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استمرار العمل بالمنافذ الجمركية يوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:25 مساءً -  أكد المهندس  عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
 انه سيتم  بالعمل  بالمنافذ الجمركية يوم السبت 25 يناير ٢٠٢٥ بكافة فروع وموانئ الهيئة وفقا لمواعيد العمل المقررة من السلطة المختصة كما يتم العمل بصالات التعامل بالإدارة المركزية للتسجيلات التجارية.

 

 وقال إن ذلك يأتى تنفيذا لقرارات  رئيس مجلس الوزراء بالعمل بالمنافذ الجمركية طوال ايام الاسبوع بما فيها الإجازات الرسمية

 

 خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين

 

أكد  المهندس حسن الخطيب  والتجارة الخارجية أنه تم  وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين.

 

وقال الخطيب ان الخطة  تعتمد  على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار.

 

زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية

 واشار الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية

 

 ولفت  إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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