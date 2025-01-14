5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

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5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

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5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

5 مطالب عاجلة من شُعبة المحمول لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:35 مساءً - عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة تجار المحمول اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم الموضوعات والمستجدات التي تهم قطاعها.

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وقال محمد طلعت رئيس الشُعبة إنه عقب المناقشات التي شهدها الاجتماع وتبادل الآراء حول الموضوعات المختلفة ومطالب الشُعبة التي تمثل الجمعية العمومية بقطاع المحمول سيتم رفع مذكرة عاجلة وتفصيلية إلى أيمن العشري رئيس الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية من أجل ضبط سوق المحمول وتنميته بما يتناسب مع متطلعات العصر الحديث في ظل أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.


جاء ذلك في نفس الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أهم توصيات الاجتماع التي تضمنتها المذكرة، من بينها "أهمية وضع التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية، حيث أصبح مهمًا في الحياة اليومية على الصعيدين المجتمعي والعملي - مراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول لتخفيف العبء على المستهلك - بحث مع الجهات المعنية إمكانية السماح باستيراد التليفون  المحمول المستعمل لتخفيف الضغط عن الدولار- المُطالبة بتشكيل لجنة تتكون من الشُعبة والجمارك - الشُعبة تسعى للمساهمة في وضع ضوابط لضبط السوق ".

 


وكشف وليد رمضان أن الشُعبة ترتب حاليًا لعقد اجتماع  موسع خلال أيام لدراسة تأثير القرارات خاصة الجديدة مجتمعيًا واقتصاديًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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