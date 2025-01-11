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رئيس البورصة المصرية: طروحات ضخمة بسوق المال الشهر الجاري - أخبار كلمتك

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رئيس البورصة المصرية: طروحات ضخمة بسوق المال الشهر الجاري - أخبار كلمتك

رئيس البورصة المصرية: طروحات ضخمة بسوق المال الشهر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 04:01 مساءً - البورصة المصرية، يستعد سوق المال المصرى لاستقبال عدد من الطروحات الضخمة، وذلك عن طريق قيد شركة عقارية "كبيرة" من القطاع الخاص، خلال الشهر الجاري، بحسب تصريحات أحمد الشيخ رئيس البورصة  المصرية في مقابلة مع “ الشرق بلومبرج ”.

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية الخميس 9 يناير 2025

مؤشرات - كلمتك 
مؤشرات - كلمتك 

 

قيد أكثر من 11 شركة خلال العام الجارى 2025 

 

تستهدف البورصة المصرية قيد أكثر من 11 شركة خلال 2025، بحسب الشيخ قائلا “ نأمل في طروحات ضخمة بالبورصة خلال العام الجارى 2025 ” 

حيث تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد، وفق رئيس الحكومة، كما مستهدف طرح شركات "وطنية" و"صافي" و"شل أوت" و"سايلو" التابعة للجيش في البورصة منتصف العام المقبل.

أضاف رئيس البورصة فى تصريحات لــ “ الشرق بلومبرج ”:  "اتفقنا مبدئيًا مع 7 شركات بالبورصة يقل رأسمالها الحالي عن 100 مليون جنيه لزيادته للحد الادنى الحالي (من اجمالي 40 شركة مقيدة حاليًا)"، حيث يضم السوق الرئيسية لبورصة مصر حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، "دومتي"، و"مصر للأسواق الحرة"، و"العربية للأدوية"، و"الإسكندرية للأدوية"، و"الألومنيوم العربية".

 

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أبرز النقاط في التقرير السنوي للبورصة المصرية


تفوق أداء مؤشر "EGX 70 EWI" للأسهم الصغيرة والمتوسطة على كافة مؤشرات البورصة المصرية، وحقق عوائد بنحو 48.77% خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي للبورصة المصرية.

عوائد وأرباح البورصة المصرية 


كما حقق المؤشر الرئيسي للبورصة عائدًا بواقع 19.47% خلال العام الماضي، فيما حقق مؤشر "EGX30 capped" عائد بنحو 22%، وسجل موشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنحو 36.62%.

تدرس البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية، بخلاف مؤشر استدامة للشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعديل مؤشر الاستدامة الحالي، وفق استراتيجية تطوير البورصة المصرية، بحسب التقرير.

تراجعت أعداد المستثمرين الجدد في البورصة المصرية خلال العام الماضي، بنحو 40% لتصل إلى 230.5 ألف مقارنة بنحو 385.6 ألف مستثمر في عام 2023.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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