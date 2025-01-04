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تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة صادمة عن 90% من الهواتف المحمولة في آخر عامين - أخبار كلمتك

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تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة صادمة عن 90% من الهواتف المحمولة في آخر عامين - أخبار كلمتك

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة صادمة عن 90% من الهواتف المحمولة في آخر عامين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:55 مساءً - قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك قوانين خاصة بـالجمارك في كل دول العالم.

تشجيع صناعة المحمول الوطنية

وأوضح أنه تم إنشاء منظومة إلكترونية محوكمة لتحصيل الضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، ونستهدف من هذا القرار تشجيع الإنتاج والصناعة المحلية.

إعفاء الهاتف المحمول الشخصي 

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف شخصي يتم اعفائه من الجمارك والرسوم، مؤكدا أن التطبيق ليس بهدف مراقبة الهواتف كما يتردد.

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الهواتف المحمولة المهربة 

ونوه رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن أكثر من 90% من الهواتف المحمولة الموجودة في مصر آخر عامين دخلت عن طريق التهريب وهو ما أثر على الصناعة المحلية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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