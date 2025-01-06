مدير إنفينيكس مصر يكشف للمستخدمين فئة الهواتف المعفاة من الرسوم الجمركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:51 مساءً - أكد طه مجدي، مدير عام إنفينيكس مصر، أن تصنيع الهواتف محليًا ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مشيرا إلى الالتزام بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الإلكترونية، من خلال تصنيع الهواتف الذكية محليًا ما يُسهم في توفير الهواتف بأسعار تنافسية للمستهلكين، بعيدًا عن الرسوم الجمركية والتكاليف الإضافية.

تصنيع الهواتف محليًا

وأوضح أن كافة الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومعفاة من أية ضرائب أو رسوم جمركية، موضحا أنه مع صدور قرار حظر الهواتف الدولية في السوق المصري، ازدادت أهمية الهواتف الذكية المصنعة محليًا، حيث أصبح المستهلكون يبحثون عن أجهزة عالية الجودة بأسعار تنافسية ودون تكاليف إضافية كالرسوم الجمركي.

وتابع: خطوة التصنيع المحلي ليست مجرد دعم للاقتصاد المصري، بل تمثل أيضًا إيماننا بقدرة السوق المصري على أن يصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير الهواتف الذكية.

وأشار الى أن العمل على تطوير خطوط إنتاجها المحلية لتلبية الطلب المتزايد، مع التركيز على الابتكار وتوفير وظائف جديدة للشباب المصري، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق نجاح أكبر لمبادرات التصنيع المحلي.

أهمية تصنيع الهواتف محليا

من جهته أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أهمية مشروع تصنيع الهواتف داخل مصر.

وأوضحت التدوينة أن مصنع "وادي السيليكون" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد مثالًا حيًا على نجاح التصنيع المحلي حيث يضم المصنع 5 خطوط إنتاج متطورة ويشغل أكثر من 210 عمال وفنيين، ويُصدر إنتاجه لأسواق مثل الكويت، تونس، والمغرب، إلى جانب تغطية السوق المحلي

ويسعى المصنع لرفع نسبة المكون المحلي إلى 40% في منتجاته العام المقبل، بما في ذلك الهواتف، السماعات، الساعات الذكية، وأجهزة الشحن.

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