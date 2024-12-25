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المالية: اللي مش هيدفع جمارك الهاتف المستورد هيبقى في إيده حتة حديدة - أخبار كلمتك

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المالية: اللي مش هيدفع جمارك الهاتف المستورد هيبقى في إيده حتة حديدة - أخبار كلمتك

المالية: اللي مش هيدفع جمارك الهاتف المستورد هيبقى في إيده حتة حديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: "اللي هيدخل بأكثر من تليفون مستورد سيكون عليه دفع الرسوم الجمركية المحددة والتي تصل نسبتها 38.5%".

 

إعفاء الهواتف المستوردة الشخصية من الجمارك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "سيتم إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من أي رسوم جمركية، ولكن ينبغي على صاحبه القادم من الخارج التوجه فور الوصول لموظف الجمارك لتسجيله لضمان تشغيله مستقبلا وعدم وقفه".


مصير الهواتف المستوردة غير المسددة للرسوم الجمركية

وأكد: "اللي مش هيدفع الرسوم الجمركية للهاتف المحمول المستورد القادم من الخارج هيبقى في إيده حتة حديدة، ولدينا منظومة محوكمة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراقبة وتفعيل ذلك".

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منظومة الهواتف المحمولة المستوردة

وأكد أنه يتم العمل حاليا على إعداد منظومة مراقبة الهواتف المحمولة المستوردة لمنع التهريب، وخلال أيام سيتم إعلان وتطبيق قرار وقف أي هاتف مستورد لا يسدد الرسوم الجمركية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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