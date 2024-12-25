لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

لمدة يوم، تعديل اضطراري على مواعيد قطار العاصمة بسبب حدث هام - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

إحباط وصدمة، خبيرة أبراج تتوقع مفاجآت لـ رانيا يوسف في2025 - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

بعد نيته ضمها لأمريكا، ترامب يختار لاعب هوكي شهير لرئاسة كندا - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

كرة اليد، مجلس الإدارة يقرر حل لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

إيهاب أمين: حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد ودوري المرتبط بداية لموسم تاريخي - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

اول تعليق للصحفي احمد ماهر عقب صدور الحكم بحقه في عدن - أخبار كلمتك

اول تعليق للصحفي احمد ماهر عقب صدور الحكم بحقه في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

هيئة المعارض تستضيف "ديجي ساين أفريقيا" و"ديجي تكس 2024" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هيئة المعارض تستضيف "ديجي ساين أفريقيا" و"ديجي تكس 2024" - أخبار كلمتك

هيئة المعارض تستضيف "ديجي ساين أفريقيا" و"ديجي تكس 2024" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - تستضيف  الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرضي "ديجي ساين أفريقيا 2024" في دورته السابعة عشرة، والمتخصص في صناعة الإعلان، و"ديجي تكس" للطباعة على المنسوجات في دورته السابعة، بمشاركة 45 شركة مصرية و25 شركة صينية. 

ويستمر الحدث  لمدة ثلاثة أيام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، لينتهي في 27 ديسمبر.  

3558e17734.jpg
4e6888c3bc.jpg

استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة مصر

وأكد اللواء  شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المعرضين يمثلان حدثًا هامًّا على أجندة الفعاليات الاقتصادية في مصر. وقال: "تأتي استضافة هذه الفعاليات ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعارض الدولية، ودعم الصناعات الوطنية من خلال ربطها بأحدث التقنيات والابتكارات العالمية".  

وأضاف الماوردي: "يشهد هذا العام مشاركة واسعة من الشركات المصرية والصينية، مما يعكس حجم التعاون المشترك بين البلدين ويؤكد جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة".  

9e9ad118ac.jpg
2858b418da.jpg

فرص للتواصل وتبادل الخبرات 
واشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ان المعرضان منصة مميزة للشركات المحلية والدولية لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المتطورة، مع التركيز على تعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجالي الإعلان والطباعة الرقمية.  

3db7a22cfa.jpg
770f36c11b.jpg
a7324b9bb9.jpg

حلولًا مبتكرة تناسب تطورات السوق

ويُعد معرض "ديجي ساين أفريقيا" أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الإعلان الرقمي والطباعة التفاعلية، حيث يقدم تقنيات وحلولًا مبتكرة تناسب تطورات السوق. أما معرض "ديجي تكس"، فيركز على أحدث تقنيات الطباعة على المنسوجات، ويهدف إلى دمج الإبداع والتكنولوجيا لخدمة قطاع التصميم والطباعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق