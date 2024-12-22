26 ديسمبر، مزاد الجمارك لبيع سيارات وبضائع متنوعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:48 صباحاً - تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علنية لبيع رسائل مهمل جمرك بورسعيد، سيارات وبضائع متنوعة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٦ ديسمبر الجاري، وذلك استمرارًا لسعي مصلحه الجمارك لسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الإيرادات العامة.

تفاصيل مزاد ٢٦ ديسمبر لبيع رسائل المهمل جمارك بورسعيد



ومن البضائع المدرجة للبيع بجلسة المزاد: حاويات أسلاك، بيتش باجى، كابل دش، جيسوم بورد، أدوات حمام، أطنان من الدخان الخام، أدوات منزلية، ملابس جديدة ومستعملة وخلافه من البضائع الجمركية ومن السيارات المدرجة بهذا المزاد:

بى ام دبليو طراز X3 - x drive موديل ٢٠٢٢ وترخص

مرسيدس طراز SL380 موديل ١٩٨٢ وترخص

نيسان فرسا موديل ٢٠١٧ وترخص

مرسيدس C180 موديل ٢٠١٤ وترخص

مرسيدس E200 موديل ٢٠٠٨ وترخص

كيا فورتى موديل ٢٠١١ وترخص

كيا فورتى موديل ٢٠١٠ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص

كيا K3 موديل ٢٠١٤ وترخص



هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص

كيا فورتى موديل ٢٠١١ وترخص

هيونداي توسان موديل ٢٠١٦ وترخص

هيونداي توسان موديل ٢٠١٦ وترخص

مينى كوبر موديل ٢٠١١ وترخص

كيا فورتى موديل ٢٠١٣ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص

هيونداي توسان موديل ٢٠١٦ وترخص

فولكس واجن جولف موديل ٢٠١٢ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١٧ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٦ وترخص

سانج يونج تيفونى موديل ٢٠١٨ وترخص

هيونداي i30 موديل ٢٠١٠ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٥ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٧ وترخص

شيفروليه افيو موديل ٢٠١٣ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١٦ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١١ وترخص

دايو لاسيتى موديل ٢٠٠٨ وترخص

كيا فورتى موديل ٢٠١٢ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٧ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١٠ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص

دايو لاسيتى موديل ٢٠٠٦ وترخص

كيا فورتى موديل ٢٠١٠ وترخص

شيفروليه افيو موديل ٢٠١٠ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠١٢ وترخص

كيا سبورتاج موديل ٢٠١٩ وترخص

هيونداي افانتي موديل ٢٠٠٤ وترخص

يذكر أن الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبالتنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.



وقد نظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة ٦٦ إلى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ إلى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.



وتطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.



ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.



وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.

ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.



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