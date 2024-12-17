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سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 - أخبار كلمتك

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سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية.

ويعد النحاس الأحمر الأعلى قيمة بين أنواع النحاس، إذ يتميز بنقاء عالٍ يجعله الأغلى سعرًا في أسواق المعادن العالمية والمحلية في مصر، يليه النحاس الأصفر الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث النقاء والقيمة السعرية.

سعر النحاس اليوم الثلاثاء 

وترصد "كلمتك" أسعار النحاس اليوم  الثلاثاء وفقًا لآخر تحديث.

سجل سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن قيمة 4.2875 ألف دولار.

أدنى وأعلى سعر خام للنحاس 

أدنى سعر لخام النحاس بقيمة 4.2625  ألف دولار للطن.
أعلى سعر لخام النحاس بقيمة 4.3715   ألف دولار للطن.
سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع بقيمة 560 جنيهًا.
سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم بقيمة 540 جنيهًا.
سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن بقيمة 558 جنيهًا.
سعر طن النحاس الأحمر الخام بقيمة 472000 جنيه.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 488000 جنيه.
يتراوح سعر كيلو النحاس الخردة (الأحمر)  بين 240 إلى 280 جنيهًا.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 160 ألف جنيه.

تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024.

 الاستراتيجية الوطنية للصناعة

 وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى عدة محاور، هي:

1- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030. 

2- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.

3- تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.

4- تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

5- حل مشكلات المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

مدة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة

 ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقًا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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