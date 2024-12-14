مواعيد مباريات اليوم السبت 14-12- 2024، أبرزها مواجهة الأهلي وباتشوكا وليفربول وفولهام - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-12- 2024، أبرزها مواجهة الأهلي وباتشوكا وليفربول وفولهام - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البصل يبدأ من 10 والبطاطس بـ 6 جنيهات - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البصل يبدأ من 10 والبطاطس بـ 6 جنيهات - أخبار كلمتك

وزير الصناعة يلتقي اليوم المستثمرين الصناعيين بالشرقية - أخبار كلمتك

وزير الصناعة يلتقي اليوم المستثمرين الصناعيين بالشرقية - أخبار كلمتك

أنعشت جيوب عائلة الأسد، أسرار صناعة "الكبتاجون" في سوريا لغزو الشرق الأوسط (فيديو) - أخبار كلمتك

أنعشت جيوب عائلة الأسد، أسرار صناعة "الكبتاجون" في سوريا لغزو الشرق الأوسط (فيديو) - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تحدد القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تحدد القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين - أخبار كلمتك

حصاد مبيعات السيارات في 2024 في مصر، الصيني يكسب - أخبار كلمتك

حصاد مبيعات السيارات في 2024 في مصر، الصيني يكسب - أخبار كلمتك

60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي - أخبار كلمتك

60 مليون إسترليني، فاتورة بيع عمر مرموش لمانشستر سيتي - أخبار كلمتك

اعلامي عسكري يكشف تفاصيل صادمة بشان استهداف الحوثيين لهذا الدولة - أخبار كلمتك

اعلامي عسكري يكشف تفاصيل صادمة بشان استهداف الحوثيين لهذا الدولة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بشرة خير.. تفاصيل أعمال صفاء أبو السعود الفنية في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بشرة خير.. تفاصيل أعمال صفاء أبو السعود الفنية في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان محمد عادل: نفسى أموت وأنا على المسرح - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان محمد عادل: نفسى أموت وأنا على المسرح - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

انخفاض ملحوظ في أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البصل يبدأ من 10 والبطاطس بـ 6 جنيهات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انخفاض ملحوظ في أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البصل يبدأ من 10 والبطاطس بـ 6 جنيهات - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البصل يبدأ من 10 والبطاطس بـ 6 جنيهات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 02:25 صباحاً - أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات استقرارًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

 «كلمتك» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

<span style=
سعر الخضار اليوم

 

أسعار الخضار اليوم السبت

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا.

 

<span style=
سعر الخضروات اليوم

 

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى  12 جنيها.
اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.

 

<span style=
سعر الخضار اليوم

 

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر كيلو ملوخية من  5 إلى 8 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 12 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بسلة من 20 إلى 35 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.

 

<span style=
اسعار الخضار

 

اسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

 

<span style=
اسعار الخضار اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم السبت

وعن سعر الليمون اليوم السبت في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق