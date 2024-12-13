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بزيادة تصل لـ 3219 جنيها، ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

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بزيادة تصل لـ 3219 جنيها، ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

بزيادة تصل لـ 3219 جنيها، ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:30 مساءً - ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21691.5 جنيه للطن، بارتفاع 2937 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9441 جنيها للطن، بارتفاع 303 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 14733.3 جنيه، بارتفاع 557 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 10200 جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 19473.6 جنيه للطن، بارتفاع 3219 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 21 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

 

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط  سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10776 جنيهًا للطن، بارتفاع 974 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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