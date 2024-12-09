تفاصيل قرض المعاشات في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - كشف البنك الزراعي عن تمويل أصحاب المعاشات سواء المبكر او المحالين للتقاعد في السن القانونية والمحول معاشهم على البنك من إدارة صناديق معاشات التأمين الاجتماعي بالقطاع العام والخاص وأصحاب معاشات القوات المسلحة والشرطة المحول من الإدارة العامة للتأمين والمعاشات.

وقال البنك الزراعي إنه لا يجوز تمويل أصحاب المعاشات المحولة عن طريق النقابات أو الصناديق الخاصة.

وأضاف البنك الزراعي أنه يمكن تمويل الأرملة والابنة فقط بالشروط (أن لا يقل سن الأرملة أو الابنة عن 50 سنة وقت التمويل – إحضار ضامن وأن يكون الضامن يعمل ولا يزيد سنه على 60 عاما مع نهاية القرض).



وتابع أن شروط قرض المعاشات هي إلزامية تحويل المعاش على البنك طوال فترة مدة القرض.

وأن لا يقل المعاش عن 900 جم.

ومدة التمويل بحد أقصى 10 سنوات بشرط أن لا يتجاوز سن العميل مع نهاية القرض 65 عاما.

قيمة القرض بحد أدنى 5000 جنيه مصري وبحد أقصى 500,000 جنيه مصري.

سعر العائد 25% سنويا متناقص.



الأوراق المطلوبة



1-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

2- بيان بقيمة المعاش لأصحاب المعاشات، معتمد ومصدق من الجهة المحولة

3- إيصال مرافق حديث لم يمض على تاريخه 3 شهور

4- تعهد تحويل المعاش ويستثنى من صيغة التعهد جميع معاشات القوات المسلحة

بطاقات الخصم المباشر

ومن جانب آخر تصدر فروع المعاملات الإسلامية لعملائها في البنك الزراعي من أصحاب الحسابات بطاقات الخصم المباشر وربطها بحسابات العملاء بتلك الفروع فقط، والتي تتيح خدمات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي، والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت.

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

1-ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

2-السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

3- إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

4- استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

5- بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

6- البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

7- تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

8- خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

9- إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

10- كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

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