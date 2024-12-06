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أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق - أخبار كلمتك

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أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق - أخبار كلمتك

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:20 صباحاً - يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن زيادة أسعار كروت الفكة وموعد تطبيقها.

وخلال السطور التالية نستعرض موعد تعديل أسعار كروت الفكة ونسب الزيادة: 

 

تعديل فئات كروت الفكة

تبدأ شركات المحمول في تطبيق الزيادة بأسعار كروت الفكة اعتبارًا من اليوم الجمعة، حيث قامت الشركات بتعديل الكروت وفئاتها، وتم إلغاء كارت الفكة فئة 10 جنيهات، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، بكارت بسعر 13 جنيهًا ويعطي رصيدًا 9.1 جنيه.

أما الكارت فئة 12.5 جنيه، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 8.8 جنيه، تم تعديله ليصبح بـ  16.5 جنيه ويعطي رصيدًا 11.55 جنيه.

والكارت فئة 15 جنيهًا تم إلغاؤه واستبدل به كارت  بـ 19.5 جنيه ويعطي رصيدًا 13.65 جنيه.

والكارت فئة 20 جنيهًا الذي يعطي رصيدًا قدره 14 جنيهًا، استبدل به كارت فئة 26 جنيهًا ويعطي رصيدًا 18.2 جنيه.

أما الكارت فئة 29 جنيهًا الذي كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، تم تغييره لكارت بسعر 38 جنيهًا ويوفر رصيدًا قدرة 26.6 جنيه.

آليات جديدة لجزاءات الجودة 

وفي سياق متصل شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرى على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة، والتي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.

ووقع على الآليات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة أي إند مصر.

وطبقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها وتحت إشراف الجهاز في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، بدلًا من سداد الجزاءات المالية، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على الخدمات بجودة عالية وأكثر فاعلية، وذلك بجانب ما يقوم به الجهاز من جهود لنشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.

كما تضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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