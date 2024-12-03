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أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

 «كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا,
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 55 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 13 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 28 إلى 36 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 7 إلى 11 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، كلمتك

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
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أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، كلمتك

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 15 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
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أبرزها الطماطم والبصل، ارتفاع أسعار 15 صنفًا من الخضراوات في سوق العبور

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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