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أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث، الجنيه تخطى الـ 30 ألفا ومفاجأة عن عيار 21 - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث، الجنيه تخطى الـ 30 ألفا ومفاجأة عن عيار 21 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث، الجنيه تخطى الـ 30 ألفا ومفاجأة عن عيار 21 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:45 صباحاً - ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 23 - 11- 2024 في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

أسعار الذهب اليوم السبت

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4302 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3227 جنيهًا، وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30120 جنيهًا.

حجم الإقبال على شراء الذهب 

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية وأحد تجار الصاغة، إن الذهب فى العام الجارى 2024 كان الإقبال عليه ليس كبيرا وإنما متوسط، متوقعا أن تنتعش المبيعات مع بداية العام الجديد واحتفالات رأس السنة.

وأضاف السكرتير السابق للشعبة فى تصريحات خاصة، أن الذهب فى الأسواق المحلية خلال العام الجارى كمبيعات لم يكن كبيرا وإنما يعد متوسطا، وأن الأيام القليلة المقبلة على بداية العام من شأنها أن تؤدى إلى زيادة الطلب لكن مع بداية العام الجديد ونهاية العام الجارى.

ارتفاع الذهب 28% العام الجاري 

ارتفع الذهب بأكثر من 28% هذا العام مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية، وتحول سياسة "الاحتياطي الفيدرالي"، والتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا، أمس الجمعة، لتتجاوز مستوى 2700 دولار للمرة الأولى في أسبوعين.

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ طغى أثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن على تأثير صعود الدولار وانحسار التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2696.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 15:14 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر عند 2709.99 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2698.90 دولار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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