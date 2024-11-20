أردوغان: رفضنا السماح لرئيس إسرائيل بعبور مجالنا الجوي - أخبار كلمتك

أردوغان: رفضنا السماح لرئيس إسرائيل بعبور مجالنا الجوي - أخبار كلمتك

وظائف وزارة العمل في السعودية، آخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

وظائف وزارة العمل في السعودية، آخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، صعود مفاجئ بحركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، صعود مفاجئ بحركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب - أخبار كلمتك

إعلام عبري: فجوات كبيرة بين تل أبيب وبيروت دفعت هوكستين لتأجيل زيارته لإسرائيل - أخبار كلمتك

إعلام عبري: فجوات كبيرة بين تل أبيب وبيروت دفعت هوكستين لتأجيل زيارته لإسرائيل - أخبار كلمتك

وساطة تنهي حادثة قيام شاب بصنعاء بنشر صور زوجته - أخبار كلمتك

وساطة تنهي حادثة قيام شاب بصنعاء بنشر صور زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:17 - فى جلسة مجلس الأمن.. مصر تدعو الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى للعودة إلى المفاوضات - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:17 - فى جلسة مجلس الأمن.. مصر تدعو الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى للعودة إلى المفاوضات - أخبار كلمتك

الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الجامعات تعلن اليوم الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

الجامعات تعلن اليوم الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية - أخبار كلمتك

الكشف عن امر صادم بشان حقيقة تهريب المليارات عبر مطار عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن امر صادم بشان حقيقة تهريب المليارات عبر مطار عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

البورصة المصرية، صعود مفاجئ بحركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البورصة المصرية، صعود مفاجئ بحركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، صعود مفاجئ بحركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:28 صباحاً - مؤشر الذهب، صعد مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة التداولات في البورصة المصرية، ليسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4233 جنيهًا للعرض ونحو 4180 جنيهًا للطلب.

وترصد "كلمتك" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية.

 

3e4f937eac.jpg

 

وتنشر "كلمتك" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنـــــــــــــــا.

الاستثمار في الذهب بسوق المال المصري

ويحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

 

 

ارتباط سعر الأونصة عالميًّا بالأسعار محليًّا

 وارتفع سعر الذهب المحلي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًًّا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف

 

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم 

 جدير بالذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وتركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المقرر صدورها، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومن المقرر أيضًا أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطى الفيدرالى هذا الأسبوع من بينهم رئيسه جيروم باول.

 

deb225fad8.jpg

 

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

 هبطت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم، حيث خسر رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه. 

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 38056 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.
 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11468 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق