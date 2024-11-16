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المصدرين: حجم الطلب الحالي عالميا أكبر من قدرة قطاع الملابس والمنسوجات - أخبار كلمتك

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المصدرين: حجم الطلب الحالي عالميا أكبر من قدرة قطاع الملابس والمنسوجات - أخبار كلمتك

المصدرين: حجم الطلب الحالي عالميا أكبر من قدرة قطاع الملابس والمنسوجات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:56 مساءً -  كشف محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك، عن ارتفاع عدد المشترين الدوليين بمعرض ديستنشن إفريقيا Destination Africa 2024  المقام اليوم السبت بالقاهرة، وافتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى 250 مشتري بدلا من 200 مشتري متوقع قبل بداية المعرض اليوم.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المعرض، أن ذلك يعد دليل على وجود طلب متزايد على الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات، وكذلك أن المعرض أصبح يكون له اسم ودور كبير في القطاع على مدار 8 دورات.

 

حجم الطلب الحالي في السوق العالمية يعد أكبر من قدرة قطاع الملابس والمنسوجات على الاستيعاب

 وأشار قاسم إلى أن حجم الطلب الحالي في السوق العالمية يعد أكبر من قدرة قطاع الملابس والمنسوجات على الاستيعاب، خاصة في ظل العديد من المعوقات والبيروقراطية التي تواجهها القطاعات الإنتاجية والتصديرية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر " نافذة" والذي كان الهدف منها تقليل التكلفة وسرعة الإفراج الجمركي، ولكن حدث عكس ذلك.

 

الصين تسعى للتخلص من صناعة المنسوجات للتركيز على صناعات أكثر تقدم تكنولوجي 

 ولفت إلى أن الصين تسعى للتخلص من صناعة المنسوجات للتركيز على صناعات أكثر تقدم تكنولوجي وذات قيمة مضافة مرتفعة وهو ما يعد فرصة لجذب تلك الاستثمارات، خاصة وأن مصر في ظل وجود 30% من الشعب تحت خط الفقر نحتاج للصناعات منخفضة التكلفة مثل الصناعات النسيجية والملابس والأغذية والزراعة. 

 

الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 

وانطلقت الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 نوفمبر الجاري اليوم السبت. 

ويأتي تنظيم المعرض في إطار التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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