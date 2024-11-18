دوري الجمهورية للناشئين، فوز ناشئي المقاولون على الداخلية وسموحة - أخبار كلمتك

دوري الجمهورية للناشئين، فوز ناشئي المقاولون على الداخلية وسموحة - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر كانت تتحمل 8 مليارات دولار خسائر سنوية بسبب زحام القاهرة - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر كانت تتحمل 8 مليارات دولار خسائر سنوية بسبب زحام القاهرة - أخبار كلمتك

السيسي يعلن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع - أخبار كلمتك

السيسي يعلن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع - أخبار كلمتك

بينهم تميم وماكرون وستارمر، السيسي يعقد عددا من اللقاءات مع قادة العالم بقمة العشرين - أخبار كلمتك

بينهم تميم وماكرون وستارمر، السيسي يعقد عددا من اللقاءات مع قادة العالم بقمة العشرين - أخبار كلمتك

بالأسماء، نقابة المرشدين السياحيين تعلن نتيجة إضافة اللغات - أخبار كلمتك

بالأسماء، نقابة المرشدين السياحيين تعلن نتيجة إضافة اللغات - أخبار كلمتك

السيسي يطالب قادة العالم بالتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان - أخبار كلمتك

السيسي يطالب قادة العالم بالتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

نتنياهو يزعم: دمرنا جزءا كبيرا من قدرات حماس، وإسرائيل ليست طرفا يعرقل المفاوضات - أخبار كلمتك

نتنياهو يزعم: دمرنا جزءا كبيرا من قدرات حماس، وإسرائيل ليست طرفا يعرقل المفاوضات - أخبار كلمتك

لأول مرة، رماد من زمن الفتونة لفرقة فرسان الشرق على مسرح الجمهورية - أخبار كلمتك

لأول مرة، رماد من زمن الفتونة لفرقة فرسان الشرق على مسرح الجمهورية - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 (صور) - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

اتفاقيات تعاون بين مصر والصين لتوطين صناعة السيارات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اتفاقيات تعاون بين مصر والصين لتوطين صناعة السيارات - أخبار كلمتك

اتفاقيات تعاون بين مصر والصين لتوطين صناعة السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:11 مساءً - أبرمت مصر والصين اتفاقيات تعاون مشترك لتجميع أتوبيسات وميكروباصات جيتباي، بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار توطين صناعة السيارات بالسوق المصري، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووقعت  الشركة الصينية الام  جينباي اتفاقية مع وكيل أتوبيسات وميكروباصات جينباي الصينية في مصر، اتفاقية  تجميع طرازات جينباي في مصر حيث تقضي الاتفاقية الجديدة في حال تنفيذها بدء الانتاج المحلي بداية العام المقبل 2025. 

وفي ذات السياق قال خالد سعد رئيس مجلس ادارة الشركة أنهم يجهزون لتجميع وتصنيع 3.000 نسخة محليًا مع التأكيد على زيادة رقم المبيعات في السنوات التالية. 
 

تجميع ميكروباص وفان كهربائيتين بمصر
 

وأكد سعد، انها ستكون أول مركبة يتم تجميعها وفق الاتفاق الجديدة ميكروباص وفان كهربائية بجانب تجميع لسيارات جيبناي التقليدية من أجل توفير سيارات بسعر مناسب للمشترين وبامكانيات مميزة.

 
تصدير انتاج جينباي الي خارج مصر مع تلبية السوق المحلي 
 

وتابع خالد سعد، ان  مصر تسعي  لتصدير الانتاج من مصر إلي باقي دول العالم بعد تثبيت أقدامها في السوق حيث تسعي للتصدير لقارة أفريقيا وأوروبا وفق الاتفاقيات المعلنة،  كما تسعي الشركة لزيادة المكون المحلي في سياراتها خاصة الكهربائية منها.

 

 

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق