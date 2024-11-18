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الإحصاء: تراجع واردات السيارات الملاكي وقطع الغيار بنسبة 28٪؜ - أخبار كلمتك

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الإحصاء: تراجع واردات السيارات الملاكي وقطع الغيار بنسبة 28٪؜ - أخبار كلمتك

الإحصاء: تراجع واردات السيارات الملاكي وقطع الغيار بنسبة 28٪؜ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إجمالي استيراد السوق المصري من السيارات  وقطع الغيار خلال شهر أغسطس 2024، حيث انخفض بنسبة تصل لـ 28% مقارنة بشهر أغسطس 2023. 

 

واردات الملاكي تتراجع الي 156 مليون دولار
 

ووفقا لما نشره تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تراجع قيمة استيراد مصر من السيارات  الملاكي خلال شهر أغسطس 2024 وبلغت 156 مليون دولار علي عكس العام الماضي من نفس الشهر أغسطس 2023 بواقع 217 مليون دولار، وانخفضت قيمة واردات قطع الغيار بواقع 51.6 مليون دولار. 

تراجع معدل الاستيراد للسلع المعمرة بمصر في أغسطس
 

ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أثر انخفاض قيمة واردات مصر من السيارات الملاكي على تراجع معدل الاستيراد الاجمالي للسلع في مصر خلال شهر أغسطس خاصة السلع المعمرة التي بلغت وارداتها في مصر 250.8 مليون دولار في أغسطس 2024 مقارنة باجمالي 324.6 مليون دولار في أغسطس 2023 بتراجع وصل الي 73.8 مليون دولار. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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