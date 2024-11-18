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ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

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ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024؛ ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات، وخاصة في العيار الأكثر شعبية 21 الذي ارتفع نحو 35 جنيهًا.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الذهب اليوم الإثنين في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار الذهب اليوم الإثنين في الأسواق؛ وفقًا لأخر تحديث في السطور الأتية:

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الذهب جرام عيار 24 اليوم

ارتفع سعر الذهب جرام عيار 24 نحو 40 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا 4097.2 جنيه للبيع و4074.25 جنيه للشراء.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الذهب جرام عيار 22 اليوم

ارتفع سعر الذهب جرام عيار 22 نحو 36.75 جنيه خلال التعاملات الصباحية مسجلًا 3755.75 جنيه للبيع و3734.75 جنيه للشراء.

 

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الذهب جرام عيار 21 اليوم

وارتفع سعر الذهب جرام عيار 21 نحو 35 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا 3585 جنيه للبيع و3565 جنيهًا للشراء.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الذهب جرام عيار 18 اليوم

وارتفع سعر الذهب جرام عيار 18 نحو 30 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية مسجلًا 3072.75 جنيه للبيع و3055.75 جنيه للشراء.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الذهب جرام عيار 14 اليوم

وارتفع سعر الذهب جرام عيار 14 نحو 23.25 جنيه خلال التعاملات الصباحية مسجلًا 2390 جنيهًا للبيع و2376.75 جنيه للشراء.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الذهب جرام عيار 12 اليوم

وارتفع سعر الذهب جرام عيار 12 نحو 20 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية مسجلًا نحو 2048.5 جنيه للبيع و2037.25 جنيه للشراء.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الذهب جرام عيار 9 اليوم

وارتفع سعر الذهب جرام عيار 9 نحو 15 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية مسجلًا نحو 1536.5 جنيه للبيع و1527.75 جنيه للشراء.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الجنيه الذهب اليوم

وارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 280 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية مسجلًا نحو 28680 جنيهًا للبيع و28520 جنيهًا للشراء.

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ارتفاع أسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الذهب في السوق العالمي

وعن أسعار الذهب في السوق العالمي؛ سجلت أوقية الذهب «الأونصة» تراجعًا يقدر بـ 0.25 دولار، مسجلة 2586.09 جنيه للشراء و2585.82 دولار للشراء.

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بعد انخفاضات حادة الأسبوع الماضي، الذهب يعاود الارتفاع

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اتجاه حركة مؤشر الذهب عالميا، وصل لهذا المستوى بحركة التداولات

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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