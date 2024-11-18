أسعار الدواجن البيضاء تتراجع 3 جنيهات في الأسواق اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًّا في الأسواق اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات، مقابل استقرار سعر الفراخ البلدي، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 66 إلى 67 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 72 جنيهًا إلى 98 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122.9 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، كلمتك

الإحصاء: التضخم السنوي يسجل 26.3% لشهر أكتوبر 2024 والشهرى 1.5%

يشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (240.0) نقطة لشهر أكتوبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا قدره (1.5%) لشهر أكتوبر 2024 مقابل (2.3) شهر سبتمبر 2024، وذلك وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والأسماك والألبان

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%).

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