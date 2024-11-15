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خبيرة تحدد أسباب تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية مؤخرا - أخبار كلمتك

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خبيرة تحدد أسباب تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية مؤخرا - أخبار كلمتك

خبيرة تحدد أسباب تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية مؤخرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - أكدت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أن من أهم أسباب تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية تتمثل في إجراءات الشطب الاختياري  لبعض الشركات، وهو ما  يعطي صورة سلبية عن الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قانون وقواعد أكثر صرامة  تطبق على الشركات التي ترغب بشطب أسهمها من البورصة، لكي تحافظ على حقوق المساهمين، حيث تعد عمليات الشطب الاختياري في بعض الأحيان من أساليب وطرق  التلاعب.

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قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

تجدر الإشارة إلى أنه أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزًا لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وألزم القرار الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية:

- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.

- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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