خبيرة تحدد أسباب تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية مؤخرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - أكدت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أن من أهم أسباب تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية تتمثل في إجراءات الشطب الاختياري لبعض الشركات، وهو ما يعطي صورة سلبية عن الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قانون وقواعد أكثر صرامة تطبق على الشركات التي ترغب بشطب أسهمها من البورصة، لكي تحافظ على حقوق المساهمين، حيث تعد عمليات الشطب الاختياري في بعض الأحيان من أساليب وطرق التلاعب.

قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

تجدر الإشارة إلى أنه أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزًا لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وألزم القرار الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية:

- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.

- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.

- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.

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