أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

مطالبات بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب اتصال مع بوتين - أخبار كلمتك

مطالبات بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب اتصال مع بوتين - أخبار كلمتك

شروط الاشتراك في مزاد سيارات الجمارك - أخبار كلمتك

شروط الاشتراك في مزاد سيارات الجمارك - أخبار كلمتك

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

بالأرقام، الإحصاء يكشف حجم واردات مصر من السيارات خلال 8 أشهر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالأرقام، الإحصاء يكشف حجم واردات مصر من السيارات خلال 8 أشهر - أخبار كلمتك

بالأرقام، الإحصاء يكشف حجم واردات مصر من السيارات خلال 8 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:51 مساءً - كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع واردات مصر من الأتوبيسات  بنسبة  تصل نحو 77% أي تبلغ قيمتها المالية نحو   240 ألف دولار، ولكن ارتفعت واردات مصر من السيارات متعددة الاستخدامات بنسبة 101% لتصل إلى 5 ملايين و140 ألف دولار.

ووفقا لما نشره تقرير  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي واردات مصر من سيارات نقل البضائع نحو  124.8 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، وبلغت  حجم  استيراد مصر لأتوبيسات نحو 106 ملايين و620 ألف دولار.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، علي نسبة واردات مصر من الإجراءات والوحدات الكاملة بنسبة 123% لتسجل 201 مليونا و957 ألف دولار، مقارنة بنحو 90 مليونا و353 ألف. 

كما قفزت واردات مصر من أجزاء السيارات بنسبة 31% لتصل إلى 535 مليونا و716 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، مقابل 407 مليون و733 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق