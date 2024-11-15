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الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين يعقد المؤتمر العام للاتحاد بالهند في أكتوبر 2025 - أخبار كلمتك

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الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين يعقد المؤتمر العام للاتحاد بالهند في أكتوبر 2025 - أخبار كلمتك

الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين يعقد المؤتمر العام للاتحاد بالهند في أكتوبر 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - شارك أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الأسيوي للتأمين وإعادة التأمين في فعاليات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024 بمدينة شرم الشيخ المصرية تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين".

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وعقد ممثلو الاتحاد لقاءات ثنائية مع العديد من المشاركين بالملتقى بهدف التعريف بالاتحاد ولعمل المجمعات والصندوق المنضوية تحت مظلة الاتحاد وبالأنشطة والمزايا التي يقدمها الاتحاد للأعضاء.

 

وجدير بالذكر أن مجلس ادارة الاتحاد الأفريقي الأسيوي للتأمين وإعادة التأمين عقد اجتماعه السنوي يوم الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ بمدينة شرم الشيخ  لمناقشة تقرير الأمين العام للاتحاد عن أنشطة الأمانة العامة خلال العام 2024 والخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للإسهام في توفير بيئة عمل داعمة تحث أعضاء الاتحاد على التعاون وكذلك سبل المساهمة في دعم الأبحاث ونشر المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات التأمينية.

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وفي ختام المناقشات وافق المجلس على مقترح ممثلوا السوق الهندي الأعضاء بالاتحاد باستضافة المؤتمر العام للاتحاد بمدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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