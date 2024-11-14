يويفا يعاقب فرنسا والكيان الصهيوني بسبب أحداث مباراة المنتخبين - أخبار كلمتك

يويفا يعاقب فرنسا والكيان الصهيوني بسبب أحداث مباراة المنتخبين - أخبار كلمتك

قبل مواجهة كاب فيردي، مشوار منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

قبل مواجهة كاب فيردي، مشوار منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تعرف على درجات الحرارة بالعاصمة برايا قبل مباراة مصر وكاب فيردي - أخبار كلمتك

تعرف على درجات الحرارة بالعاصمة برايا قبل مباراة مصر وكاب فيردي - أخبار كلمتك

اسيست يفوز على حلوان في دوري منطقة القاهرة - أخبار كلمتك

اسيست يفوز على حلوان في دوري منطقة القاهرة - أخبار كلمتك

أكسيوس: منشأة طاليغان 2 النووية كانت ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية على إيران - أخبار كلمتك

أكسيوس: منشأة طاليغان 2 النووية كانت ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية على إيران - أخبار كلمتك

وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجار في محيط ‎دمشق - أخبار كلمتك

وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجار في محيط ‎دمشق - أخبار كلمتك

في رسالة دكتوراة للباحث على سالم بن يحيى:السلام وبناء الدولة في صدارة اهتمامات الصحف اليمنية - أخبار كلمتك

في رسالة دكتوراة للباحث على سالم بن يحيى:السلام وبناء الدولة في صدارة اهتمامات الصحف اليمنية - أخبار كلمتك

تفاصيل مقتل رجل أعمال يمني على يد ابن أخيه طعنًا بالسكين في السعودية - أخبار كلمتك

تفاصيل مقتل رجل أعمال يمني على يد ابن أخيه طعنًا بالسكين في السعودية - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. منع رجال دين من اداء خطبة الجمعة بهذه المدينة - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. منع رجال دين من اداء خطبة الجمعة بهذه المدينة - أخبار كلمتك

5 ملايين جنيه إيرادات الهوى سلطان أمس الخميس - أخبار كلمتك

5 ملايين جنيه إيرادات الهوى سلطان أمس الخميس - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

لليوم الثاني، انخفاض جماعي في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لليوم الثاني، انخفاض جماعي في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض جماعي في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة انخفاضا ملحوظًا في الأسواق، لليوم الثاني على التوالي؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار الأسمدة في الأسواق، كلمتك 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19375 جنيها للطن، بانخفاض 116 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 8552.7 جنيه للطن، بانخفاض 1099 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 13750 جنيهًا، بانخفاض 425 جنيها في الطن، وتراوح سعر طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 3200 جنيه و18 ألف جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة في الأسواق، كلمتك 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20232 جنيهًا للطن، بانخفاض 308.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط  سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10021.4 جنيه للطن، بانخفاض 134 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق