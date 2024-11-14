بنك مصر يطلق مركز "Flagship Business Center” لخدمة كبار عملاء الشركات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:48 مساءً - افتتح هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أول مركز أعمال لخدمة كبار عملاء الشركات الكبرى تحت مسمى "Flagship Business Center"، وذلك بحضور حسام الدين عبدالوهاب، وأحمد عيسى - نائبًا الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة، ولفيف متميز من قيادات البنك.

وذلك انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في تقديم أحدث الخدمات المصرفية المتميزة، واستكمالًا لرحلة التطوير والتحول الشاملة التي ينتهجها البنك في قطاعات أعمال الشركات من أجل تقديم خدمات متميزة وغير مسبوقة للحفاظ على الصدارة والتميز.

ويعد Flagship Business Center جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك في خدمة كبار عملائه من الشركات الكبري، ويتماشى مع أحد اهم الركائز الاستراتيجية للبنك الا وهي محورية العميل، حيث يعمل بمثابة شريك نجاح لهم مستهدفا تقديم تجربة مصرفية مميزة ومصممة خصيصًا لكبار عملاء الشركات ممن يحتاجون إلى خدمات استشارية متخصصة تتناسب مع حجم أعمالهم وتساهم في دعم نمو أعمالهم، ليتم تقديم بعض المزايا الحصرية لهم مثل الأولوية والسرعة في تنفيذ الخدمات، حضور ورش عمل متخصصة، المشاركة في المنتديات التجارية، والمشاركة في مناقشات استراتيجية لتنمية أعمال شركاتهم.

ويأتي افتتاح هذا المركز تأكيدًا على التزام بنك مصر بتعزيز رضا العملاء ورفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة حيث يضم فريق العمل نخبة من الموظفين ذوي الخبرة العالية والكفاءات والذين يكرسون جهودهم لتلبية متطلبات العملاء بدقة واحترافية.

وأكد بنك مصر أن هذا المركز يمثل بداية جديدة نحو تقديم خدمات مصرفية تلبي تطلعات الشركات وترتقي بتجربة العملاء إلى أعلى المستويات، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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