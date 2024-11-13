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خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

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خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، السبب وراء سحب البنك المركزي من البنوك سيولة تصل لـ تريليون و370 مليار جنيه، بفائدة تصل إلى 27.75%.

 

كبح جماح التضخم

وقالت سهر الدماطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": سحب البنك المركزي السيولة من السوق تعد من أهم الوسائل لكبح جماح التضخم.

 

تراجع معدلات التضخم

وأوضحت: "البنك المركزي بسحب السيولة من البنوك هو تحضير للفترة المقبلة من حيث تراجع معدلات التضخم وخفض سعر الفائدة".

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وأضافت: "نحن في فترة اقتصادية صعبة جدا في ظل ارتفاع التضخم ووجود تصاعد في الأزمة الجيوسياسية بالمنطقة".

 

سعر صرف مرن

ولفتت: لدينا سعر صرف مرن ومستقر، وانخفض معدل التضخم من 40 إلى مستوى الـ26%، متوقعة خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي مع تراجع معدلات التضخم وانتعاش الإنتاج الصناعي.


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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