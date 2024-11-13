خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:49 مساءً - كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، السبب وراء سحب البنك المركزي من البنوك سيولة تصل لـ تريليون و370 مليار جنيه، بفائدة تصل إلى 27.75%.

كبح جماح التضخم

وقالت سهر الدماطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": سحب البنك المركزي السيولة من السوق تعد من أهم الوسائل لكبح جماح التضخم.

تراجع معدلات التضخم

وأوضحت: "البنك المركزي بسحب السيولة من البنوك هو تحضير للفترة المقبلة من حيث تراجع معدلات التضخم وخفض سعر الفائدة".

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وأضافت: "نحن في فترة اقتصادية صعبة جدا في ظل ارتفاع التضخم ووجود تصاعد في الأزمة الجيوسياسية بالمنطقة".

سعر صرف مرن

ولفتت: لدينا سعر صرف مرن ومستقر، وانخفض معدل التضخم من 40 إلى مستوى الـ26%، متوقعة خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي مع تراجع معدلات التضخم وانتعاش الإنتاج الصناعي.



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