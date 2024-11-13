انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - فقد سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 1280 جنيها تقريبا خلال الفترة الماضية داخل الأسواق المحلية.

وكانت أسعار الجنيه الذهب وصلت إلى أعلى مستوى لها فى شهر نوفمبر الجارى وهو 30320 جنيه قبل أن تأخذ فى التراجع داخل الأسواق المحلية.

وتراجع سعر الجنيه الذهب فى الأسواق من 30320 جنيه إلى مستويات 29040 جنيه خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب قليلا خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، مع بحث المستثمرين عن صفقات بعد انخفاضات حادة في الجلسة الماضية بينما تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار السياسة النقدية.



بحلول الساعة 0437 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2610.99 دولار للأونصة (الأوقية ) بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 سبتمبر أمس الثلاثاء. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2617.20 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 58.7 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل مقابل 77.3 بالمئة قبل أسبوع.

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