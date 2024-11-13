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البتكوين تتجاوز 90 ألف دولار لأول مرة - أخبار كلمتك

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البتكوين تتجاوز 90 ألف دولار لأول مرة - أخبار كلمتك

البتكوين تتجاوز 90 ألف دولار لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:24 مساءً - تجاوزت عملة بتكوين مستوى 90 ألف دولار، اليوم الأربعاء، إذ لم تظهر أي علامة على تباطؤ صعودها المستمر وسط توقعات بأن تكون إدارة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مؤيدة للعملات المشفرة.

وأصبحت أكبر عملة مشفرة في العالم واحدة من أكثر العملات ارتفاعا في الأسبوع منذ الانتخابات الأمريكية، حيث لامست العملة 91110 دولارات، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وفي أحدث تداولات، قفزت 2.4 بالمئة إلى 90432 دولارا.

البيتكوين وقرارات البنك المركزي المصري

يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، الصادر بموجب القانون رقم (194) لعام 2020، إصدار أو تداول العملات المشفرة والنقود الإلكترونية أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، حيث تنص المادة (206) من القانون على أن إصدار أو الاتجار بالعملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو القيام بأنشطة مرتبطة بها، محظور ما لم يحصل على ترخيص من مجلس الإدارة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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