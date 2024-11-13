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أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

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أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 02:30 م 11/13/2024 2:30:48 PM

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 9 جنيهات.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 14 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو بسلة من 35 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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