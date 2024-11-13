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تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:13 مساءً -  تباينت مؤشرات البورصة المصرية  بتعاملات اليوم الأربعاء.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26%  عند مستوى 31663 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14%  عند مستوى 39253 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21%  عند مستوى 13859 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34%  عند مستوى 8351 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25%  عند مستوى 11638 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25%  عند مستوى 3270 نقطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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