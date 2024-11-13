تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:13 مساءً - تباينت مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% عند مستوى 31663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 39253 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% عند مستوى 13859 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوى 8351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11638 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% عند مستوى 3270 نقطة.

البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بحركة التداولات

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.