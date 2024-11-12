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انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق - أخبار كلمتك

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انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:38 مساءً - أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية انخفاضًا ملحوظًا  في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«كلمتك» تستعرض  أسعار السلع الغذائية التي شهدت تراجعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية: 

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

 جنيه انخفاضًا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

جنيه انخفاضًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

انخفض سعر السكر المعبأ بنحو جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.2 جنيها، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وسجل سعر المكرونة المعبأة انخفاضًا يقدر بـ 50 قرشًا في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 23 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

كما انخفض سعر المكرونة السائبة نحو جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 25 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كلمتك

5.5 جنيه انخفاضا في سعر الشاي بالأسواق

كما انخفض سعر الشاي انخفاضات تراوحت ما بين 5 جنيهات إلى 5.5 جنيه في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 219 جنيهًا إلى 252 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي  من 140 إلى 300 جنيه.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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