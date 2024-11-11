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هل دراسة الجدوى شرط لتمويل الأنشطة الصناعية في البنك الزراعي؟ - أخبار كلمتك

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هل دراسة الجدوى شرط لتمويل الأنشطة الصناعية في البنك الزراعي؟ - أخبار كلمتك

هل دراسة الجدوى شرط لتمويل الأنشطة الصناعية في البنك الزراعي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:01 صباحاً - يتساءل العديد من عملاء بنك الزراعي المصري حول ضرورة وجود دراسة جدوى لتمويل الأنشطة الصناعية والمصانع. 

وأوضح مسئولو البنك الزراعي، أنه لا بد من أن تتضمن أوراق القرض في الأنشطة الصناعية دراسة جدوى للمشروع.

وحدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

 

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية 

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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