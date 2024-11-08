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أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024 - أخبار كلمتك

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أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024 - أخبار كلمتك

أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:15 مساءً - أسعار السجائر اليوم، يحرص المستهلكون على متابعة أسعار السلع ومنها السجائر.

أسعار التبغ المسخن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024
 وتستعرض  فـيتـو  في السطور التالية أسعار التبغ المسخن  اليوم  الجمعة 8  نوفمبر 2024 في الأسواق للمستهلكين، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.


• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA Capsules" بأنواعها 74 جنيها للعبوة.

 

 

أسعار منتجات فيليب موريس

وأعلنت شركة فيليب موريس “مصر” قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المُسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعهم والتي تبدأ من اليوم الجمعة 8 نوفمبر، حسب بيان الشركة الذي أصدرته.

 

الالتزام بالأسعار المعلنة 

ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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