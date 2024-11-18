انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:40 صباحاً - سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الاثنين، الموافق 18 نوفمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا، إذ تراوحت الانخفاضات في أسعار الكتاكيت بين 5 و10 جنيهات باختلاف النوع، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم والشركات المنتجة للكتاكيت.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 39 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 25 و25.5 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 20 إلى 21 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت ساسو بين 19 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 6.5 جنيه. تراوح سعر كتكوت هجين بين 12 جنيها إلى 13 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 14 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

تراوح سعر كتكوت أربو من 37 جنيه إلى 38 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 34.5 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روص من 32 إلى 42 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 35 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 37 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.

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