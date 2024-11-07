"هيئة المعارض" تفتتح جناحا للمنتجات المصرية في معرض الصين للاستيراد بدورته السابعة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - افتتحت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، جناحا لعرض المنتجات المصرية في معرض الصين الدولي للاستيراد "CIIE" 2024 في دورته السابعة، على مساحة 132 متر2 بمشاركة وفد مصري يضم 6 شركات محلية، حضر حفل الافتتاح د. عادل زهران مدير مكتب التمثيل التجاري.



وقال اللواء شريف الماوردي، إن الشركات المصرية المشاركة في المعرض من قطاعات متعددة منها الصناعية والأغذية والصناعات اليدوية التي تتميز بها مصر.

وأكد أن هيئة المعارض تعسي بشكل مستمر لتأهيل الكيانات المحلية للمشاركة في المعارض الدولية لفتح قنوات جديدة من التجارة والاستثمار.

فتح الباب أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للترويج لمنتجاتهم في المعارض الخارجية

وأكد اللواء شريف الماوردي، أن الباب مفتوح أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تلك الفعاليات الدولية للترويج لمنتجاتهم والاستفادة من الدعم المادي واللوجستي الذي توفره الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري بين تلك الدول.



وأوضح أن هيئة المعارض تخطط خلال 2025 لزيادة مشاركتها في المعارض الخارجية خاصة دول مجموع الـ"بريكس" للاستفادة من انضمام مصر للمجموعة حديثا لنمو فرص الاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، والعمل على دراسة تلك الأسواق لتلبية متطلباتها.



معرض الصين الدولي للاستيراد

انطلقت فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد في دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري، في مدينة شنجهاي بمشاركة نحو 3500 عارض من شركات محلية وأجنبية من 129 دولة مختلفة.

ويعد المعرض من أبرز الأحداث التجارية على مستوي العالم، إذ يتضمن طرح منتجات جيدة في مختلف القطاعات، إذ يعتبر منصة للشركات والأشخاص والثقافات من مختلف أنحاء العالم للتجمع والالتقاء، وزيادة فرص التبادل التجاري بين الدول المشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.