أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - سعر الأرز، الأرز من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها ، ويبحث المستهلكون عن أسعار السلع الغذائية بشكل يومى، وسجلت أسعار الأرز، استقرارا ملحوظًا اليوم، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة.

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك

سعر كيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر

سعر طن الأرز الأبيض أرض المضرب

يصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضر نحو 22 ألف جنيه للطن.

ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير اليوم

وشهد سعر الأرز الشعير اليوم ، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأزر الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع.

سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم يسجل اليوم نحو 15 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم ، يسجل 16 ألف جنيه.

انتهاء موسم حصاد الأرز

وطبقا لتصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال أنّ موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، لافتا إلى أن المساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية.

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