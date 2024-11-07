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رايح جاي، تحرك جديد في سعر النفط مع ترقب المستثمرين تداعيات فوز ترامب - أخبار كلمتك

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رايح جاي، تحرك جديد في سعر النفط مع ترقب المستثمرين تداعيات فوز ترامب - أخبار كلمتك

رايح جاي، تحرك جديد في سعر النفط مع ترقب المستثمرين تداعيات فوز ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:52 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط قليلًا اليوم الخميس بعد موجة بيع أثارتها الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ تغلبت المخاطر التي تهدد إمدادات النفط بسبب رئاسة دونالد ترامب والإعصار رافائيل على قوة الدولار وارتفاع المخزونات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو 0.35 بالمئة إلى 75.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:25 بتوقيت جرينتش. 

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا أو 0.22 بالمئة إلى 71.85 دولار.

وأدى انتخاب ترامب في البداية إلى موجة بيع دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض بأكثر من دولارين مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022.

ومن المتوقع أن يعاود دونالد ترامب اتباع «سياسة الضغوط القصوى» المتمثلة في فرض عقوبات على النفط الإيراني.

وقد يؤدي ذلك إلى خفض العرض بما يصل إلى مليون برميل يوميا، وفق تقديرات إنرجي أسبكت، على الرغم من أن المحللين يحذرون من أنه سيكون من الصعب وقف تدفق النفط الإيراني إلى الصين.

كما فرض ترامب في ولايته الأولى عقوبات أكثر صرامة على النفط الفنزويلي، وهي التدابير التي تراجعت عنها إدارة الرئيس جو بايدن لفترة وجيزة قبل أن تعاود فرضها لاحقا.

وفي أمريكا الشمالية، اشتد الإعصار رافائيل إلى الفئة الثالثة أمس الأربعاء، مما أوقف نحو 17 بالمئة من إنتاج النفط الخام أو 304418 برميلًا يوميًّا في خليج المكسيك الأمريكي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر، مقارنة بالتوقعات بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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