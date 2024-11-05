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لم يصل إليه من قبل، ارتفاع كبير في أسعار الزيتون الطازج بالسوق - أخبار كلمتك

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لم يصل إليه من قبل، ارتفاع كبير في أسعار الزيتون الطازج بالسوق - أخبار كلمتك

لم يصل إليه من قبل، ارتفاع كبير في أسعار الزيتون الطازج بالسوق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:32 صباحاً - أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ ارتفاعًا ملحوظًا.

 

أسعار الزيتون تسجل سعرًا لم تصل له من قبل

وتراوحت الارتفاعات في سعر كيلو الزيتون الطازج ما بين 10 جنيهات و20 جنيهًا مقارنة بسعره السابق، مع تسجيل سعر الزيتون الطازج سعرًا جديدًا لم يصل له من قبل، إذ وصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه.

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سعر الزيتون اليوم في سوق العبور لجملة الخضراوات، كلمتك

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

«كلمتك» تستعرض سعر الزيتون الطازج في سوق العبور، بعد ارتفاع أسعاره؛ وهي كالآتي:

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سعر الزيتون اليوم في سوق العبور لجملة الخضراوات، كلمتك

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح  سعر زيتون تفاحي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

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سعر الزيتون اليوم في سوق العبور لجملة الخضراوات، كلمتك

سعر كيلو الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح سعر زيتون بيكوال ومنزيل في سوق العبور للجملة من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عزيزي لكويد من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

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سعر الزيتون اليوم في سوق العبور لجملة الخضراوات، كلمتك

سعر الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

وعن أسعار الزيتون الطازج من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد، فجاءت كالأتي:

تراوح سعر زيتون دولسي وعاص في سوق العبور من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عجيزي وشملالي من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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