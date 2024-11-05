15 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:00 صباحاً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 15.0 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,071 مليون ورقة منفذة على 114 ألف عملية.



وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 964 مليون ورقة منفذة على 115 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.



هذا وقد استحوذت الأسهم على 30.16 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 69.84 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين 4 نوفمبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.224 تريليون جنيه.



وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 38001 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11320 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة.

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