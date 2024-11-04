دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال 2024 - أخبار كلمتك

بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:04 مساءً - كشف تقرير مجلس معلومات السيارات، عن إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال أول 9 أشهر من عام 2024، وكانت في الصادرة سيارات نيسان بعد وصول مبيعاتها نحو  9.500 سيارة بحصة سوقية تصل نحو 33%. 

مبيعات شركات السيارات التصنيع المحلي بمصر

ووفقا لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك،  ترتيب شركات السيارات المجمعة بمصر خلال 9 شهور كالتالي: 

1- سيارات نيسان 9.500 سيارة وحصة 33%.
2- سيارات شيري 8.600 سيارة وحصة 30%.
3- سيارات هيونداي 7.000 سيارة وحصة 24%.
4- سيارات BYD بعدد 3.500 سيارة وحصة 12%.
5- سيارات تويوتا 483 سيارة وحصة 2%.
6- سيارات جيب 3 مركبات فقط.
 مبيعات شركات السيارات المستوردة في 9 شهور بمصر

وفيما يخص  السيارات  المستوردة  من خارج مصر  تصدرتها شركة MG التي باعت اجمالي 4.613 سيارة مستوردة في أول 9 شهور من العام الجاري محليًا. وجاء ترتيب شركات الاستيراد في مصر كالتالي من يناير الي سبتمبر 2024: 

1- سيارات MG بعدد 4.613 سيارة وحصة 18%.
2- سيارات تويوتا 4.272 سيارة وحصة 17%.
3- سيارات كيا 3.122 سيارة وحصة 12%.
4- سيارات رينو 1.906 سيارة وحصة 7%.
5- سيارات سوزوكي 1.686 سيارة وحصة أقل من 7%.
6- سيارات ميتسوبيشي 1.357 سيارة وحصة 5%.
7- سيارات جيلي 1.344 سيارة وحصة 5%.
8- سيارات بايك 910 سيارة وحصة 3.5%.
9- سيارات أوبل 864 سيارة وحصة 3%.
10- سيارات نيسان 814 سيارة وحصة 3%.
11- سيارات بيجو 725 سيارة وحصة أقل من 3%.
12- سيارات سيتروين 619 سيارة وحصة 2%.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق