بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:04 مساءً - كشف تقرير مجلس معلومات السيارات، عن إجمالي مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال أول 9 أشهر من عام 2024، وكانت في الصادرة سيارات نيسان بعد وصول مبيعاتها نحو 9.500 سيارة بحصة سوقية تصل نحو 33%.

مبيعات شركات السيارات التصنيع المحلي بمصر

ووفقا لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك، ترتيب شركات السيارات المجمعة بمصر خلال 9 شهور كالتالي:

1- سيارات نيسان 9.500 سيارة وحصة 33%.

2- سيارات شيري 8.600 سيارة وحصة 30%.

3- سيارات هيونداي 7.000 سيارة وحصة 24%.

4- سيارات BYD بعدد 3.500 سيارة وحصة 12%.

5- سيارات تويوتا 483 سيارة وحصة 2%.

6- سيارات جيب 3 مركبات فقط.

مبيعات شركات السيارات المستوردة في 9 شهور بمصر

وفيما يخص السيارات المستوردة من خارج مصر تصدرتها شركة MG التي باعت اجمالي 4.613 سيارة مستوردة في أول 9 شهور من العام الجاري محليًا. وجاء ترتيب شركات الاستيراد في مصر كالتالي من يناير الي سبتمبر 2024:

1- سيارات MG بعدد 4.613 سيارة وحصة 18%.

2- سيارات تويوتا 4.272 سيارة وحصة 17%.

3- سيارات كيا 3.122 سيارة وحصة 12%.

4- سيارات رينو 1.906 سيارة وحصة 7%.

5- سيارات سوزوكي 1.686 سيارة وحصة أقل من 7%.

6- سيارات ميتسوبيشي 1.357 سيارة وحصة 5%.

7- سيارات جيلي 1.344 سيارة وحصة 5%.

8- سيارات بايك 910 سيارة وحصة 3.5%.

9- سيارات أوبل 864 سيارة وحصة 3%.

10- سيارات نيسان 814 سيارة وحصة 3%.

11- سيارات بيجو 725 سيارة وحصة أقل من 3%.

12- سيارات سيتروين 619 سيارة وحصة 2%.

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