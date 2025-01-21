مقطع مرعب، لحظة قنص قوات الاحتلال مدنيا فلسطينيا واستشهاده (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:10 مساءً - اقتحام جنين، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا، يظهر فيه عملية قنص مرعبة قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أحد المدنيين الفلسطينيين، أثناء عودته لمنزله، الذي غادره أثناء العدوان على جنين.

لحظة قنص مدني فلسطيني واستشهاده

ويظهر الفيديو أحد الفلسطينيين، من سكان مدينة جنين بالضفة الغربية ويدعى عبد الوهاب السعدي، كان في طريقه إلى منزله الذي غادره أثناء حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، وعند عودته سمع أصوات طلقات الرصاص، التي حاول تفاديها، وحاول الابتعاد عن طلقات الرصاص جريًا، لكن قوات الاحتلال قامت بقنصه، وسقط شهيدًا على أعتاب المدينة.

استشهاد الفلسطيني عبد الوهاب السعدي، كلمتك



جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الشاباك، أعلنا تنفيذ عملية عسكرية في مدينة جنين الفلسطينية، حيث قامت باقتحام المدينة أثناء إنسحاب أجهزة الأمن بالسلطة الفلسطينية، بزعم قيام قوات الاحتلال بعملية لمكافحة ما وصفوه بـ"الإرهاب" في المدينة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدينة جنين

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدينة جنين جويًا، وبمساعدة قوة متخفية وقوة دعم برية داخل المخيم، معلنة بدء عملية برية كبيرة في جنين، حيث قال جيش الاحتلال في بيان له اليوم الثلاثاء، إن "العمليات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، والأهداف هي الحفاظ على حرية العمل، وتدمير وتحييد البنية التحتية للمقاومة".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها نُشر اليوم الثلاثاء "ارتفاع إصابات الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال على جنين إلى 10 إصابات متفاوتة، تم نقلها إلى مستشفيات ابن سينا، جراء عدوان الاحتلال على جنين».

اقتحام مدينة جنين وتشديد الحصار على الضفة الغربية

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين بتعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة العسكري، حيث تسللت قوة عسكرية من الاحتلال الإسرائيلي إلى حي الجابريات.

وتزامن اقتحام قوات الاحتلال مع قصف بالطائرات المسيرة الإسرائيلية، فهاجمت مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء بمحيط مخيم جنين، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات، بينما كانت طائرات الأباتشي تطلق النار في سماء مخيم جنين على الفلسطينيين، حيث أعلن جيش الاحتلال عن شن عدوان جديد على مدينة جنين.

وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس، بإقامة بوابات حديدية على مداخل بلدات وقرى في الضفة الغربية، ضمن سياسة ينتهجها الاحتلال بشأن تشديد الحصار على الضفة الغربية، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى مناطق منعزلة، مع تقييد حركة الفلسطينيين، وفرض عقوبات جماعية على سكان جنين.

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