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ابتسامة وعلم فلسطين، مشاهد توثق لحظة تسليم الأسيرات الإسرائيليات في قطاع غزة (صور) - أخبار كلمتك

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ابتسامة وعلم فلسطين، مشاهد توثق لحظة تسليم الأسيرات الإسرائيليات في قطاع غزة (صور) - أخبار كلمتك

ابتسامة وعلم فلسطين، مشاهد توثق لحظة تسليم الأسيرات الإسرائيليات في قطاع غزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 07:20 مساءً - وثقت مجموعة من الصور لحظات تسليم كتائب القسام للأسيرات الثلاث الإسرائيليات في قطاع غزة إلي الصليب الأحمر.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن هذا اليوم “مثير للمشاعر”، مشددا علي أن دولة الاحتلال ستعيد كل الأسري، وستحقق كل أهداف الحرب، وذلك علي حد تعبيره.

وزعم نتنياهو: "الرهينات المفرج عنهن مررن بجحيم".

وتحدث نتنياهو إلى الأسيرات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك".


بدء عملية تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

ودخل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر الإسرائيلي، منذ قليل، لاستلام الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

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وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فإن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

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وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي، ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

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الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم. 

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وقالت حركة حماس إنها قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة "رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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