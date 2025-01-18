الحوثيون يعلنون الهجوم على مقر وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب بصاروخ باليستي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:00 مساءً - أعلن الحوثيون اليوم السبت، الهجوم على مقر وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي.

وقال الحوثيون إنهم سينسقون مع الفصائل الفلسطينية للتعامل مع دولة الاحتلال في حالة حدوث أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

أول هجوم لـ الحوثي على الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، مهاجمة أهداف إسرائيلية في إيلات ويافا وعسقلان بالصواريخ والمسيّرات، بالإضافة إلى استهداف حاملة طائرات أمريكية شمالي البحرِ الأحمرِ.

هجوم حوثي على الاحتلال الإسرائيلي

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في بيان له إنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر الأخيرة بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بأربعة صواريخ مجنحة وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".

جماعة الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية

وأضاف سريع في بيانه: "نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت أهدافا تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بثلاث طائرات مسيرة، فيما العملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله".

وأشار المتحدث العسكري باسم الحوثيين إلى أن "هذه العمليات الثلاث تزامنت مع عملية عسكرية رابعة نفذتها القوات البحرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمالي البحرِ الأحمرِ بعدد من الطائرات المسيّرة، وأن هذا الاستهداف للحاملة يعد هو السابع منذ قدومها إلى البحرِ الأحمر".

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