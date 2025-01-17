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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:46 مساءً - أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنّ صفارات الإنذار دوت في مستوطنة نير عام بغلاف غزة".

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل عبر الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يسمح بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في القطاع والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير.

خطوة تهدف لإنهاء الحرب في غزة

وبهذه الخطوة، تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة والتي استمرت 15 شهرا، وأودت بحياة أكثر من 46 ألفا من الفلسطينيين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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