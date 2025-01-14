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بلينكن: ميزان القوى بالشرق الأوسط تغير، وهذا مصير حماس وحزب الله وإيران وبشار - أخبار كلمتك

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بلينكن: ميزان القوى بالشرق الأوسط تغير، وهذا مصير حماس وحزب الله وإيران وبشار - أخبار كلمتك

بلينكن: ميزان القوى بالشرق الأوسط تغير، وهذا مصير حماس وحزب الله وإيران وبشار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:00 مساءً -  قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء: إن الرئيس جو بايدن اتخذ خطوات سريعة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف بلينكن إن قدرات حماس العسكرية وقدرتها على حكم قطاع غزة تقوضت، وأن  قوات حزب الله اللبناني تراجعت إلى شمال نهر الليطاني، وإيران فقدت القدرة على إمداد الحزب بالأسلحة.

ميزان القوى في الشرق الأوسط تغير بشكل كبير

وتابع وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: إن قدرات طهران تراجعت.. إسرائيل تمكنت من تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية.. ونظام الأسد انهار وميزان القوى في الشرق الأوسط تغير بشكل كبير لكن الأوضاع هناك لا تزال خطيرة".

وأستطرد: "النزاع بالشرق الأوسط يؤثر على قواعدنا وقواتنا في المنطقة والجماعات الإرهابية تحاول استغلال الوضع.. بإمكاننا أن نرسم واقعا جديدا في الشرق الأوسط ينعم فيه الجميع بالسلام والاستقرار".

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأمس قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب الوداع، إن سكان قطاع غزة عاشوا الجحيم والفلسطينيون يحتاجون إلى السلام، لافتا إلي أن الولايات المتحدة تضغط  من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد بايدن: "نحن على وشك التوصل لاتفاق لـ وقف إطلاق النار في غزة".

حشد أكثر من 20 دولة من أجل حماية السفن في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب الوداع، ايضا إن الولايات المتحدة عملت على حشد أكثر من 20 دولة من أجل حماية السفن في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين.

وأضاف بايدن: هجمات طهران على إسرائيل فشلت لأننا حشدنا دولا للتصدي لها.. كذلك فأن إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء في السلطة"، مشددا علي أن الجمهورية الإيرانية باتت أضعف خلال يومنا هذا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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