إعلام عبري: مقتل 5 جنود وإصابة 11 آخرين في استهداف قوة عسكرية بصاروخ شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 05:55 مساءً - أفادت مصادر إعلامية عبرية، مساء اليوم الإثنين، بمقتل 5 جنود بجيش الاحتلال وإصابة 11 آخرين في استهداف قوة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة.

البحث عن جنود بجيش الاحتلال انهار عليهم مبنى مفخخ

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن فرق إنقاذ إسرائيلية توجهت إلى معبر إيرز في شمال قطاع غزة للبحث عن جنود بجيش الاحتلال انهار عليهم مبنى مفخخ في بيت حانون.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحدث الأمني الأخير في قطاع غزة أخطر بكثير من الحدث الذي سبقه.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذكر موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي، أن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وأن مروحيات تجلي الجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.

وأكدت أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.

معارك شمال قطاع غزة

ويوم السبت الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، عن مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ومن جانبها ذكرت القناة 12 العبرية، أن هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

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