صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 09:25 مساءً - عادت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لإثارة الجدل مجددا مع أفراد الإدارة السورية الجديدة، بعد الواقعة الشهيرة التى حدثت مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع.

جدل بسبب مصافحة وزيرة خارجية ألمانيا ونظيره السوري

وفى التفاصيل، التي نشرها موقع "سي إن إن" الأمريكية، أثارت مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، نظيرها في الحكومة السورية لتصريف الأعمال، أسعد الشيباني، على هامش اجتماع وزاري دولي في العاصمة السعودية، الرياض.

مصافحة وزيرة خارجية ألمانيا ونظيره السوري، كلمتك

كانت وكالة الأنباء الألمانية للصور (Imago) بثت صورة للمصافحة التي جرت بين وزير الخارجية الألمانية والوزير السوري أسعد الشيباني، خلال اجتماع الرياض، اليوم الأحد. وحظيت اللقطة بتفاعلات واسعة النطاق عبر الشبكات الاجتماعية.

تبادل الحديث بين أنالينا بيربوك ووزير خارجية سوريا

في حين التقطت كاميرات قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية لحظة تبادل بيربوك والشيباني أطراف الحديث، على ما يبدو بعد المصافحة التي جرت قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري العربي الدولي بشأن سوريا، بحسب القناة.

في 3 يناير الماضى، كان وزيرة الخارجية الألمانية زرات العاصمة السورية دمشق، وعقدت لقاءات مع مسؤولي الإدارة الحالية في البلاد.

وحينها امتنع أحمد الشرع، عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية، كما أثارت الملابس الكاجول للوزيرة عاصفة من الجدل وردود فعل عربية وعالمية.

وبعد الزيارة، قالت بيربوك في تصريحات صحفية: "كان واضحًا لي أن لقائي بالمسؤولين السوريين الجدد سيخلو من مصافحات يد عادية".

وخلال مشاركتها في اجتماع الرياض، دعت وزير الخارجية الألمانية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عن طريق اتباع "نهج ذكي" يبقى العقوبات على الرئيس السابق، بشار الأسد وأعوانه، ويضمن في الوقت نفسه دعم الشعب السوري.

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