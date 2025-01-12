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كارثة بيئية، خبير علوم الأرض يكشف توقعات الحرائق في أمريكا الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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كارثة بيئية، خبير علوم الأرض يكشف توقعات الحرائق في أمريكا الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

كارثة بيئية، خبير علوم الأرض يكشف توقعات الحرائق في أمريكا الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 08:55 مساءً - حرائق لوس انجلوس، كشف الدكتور هشام العسكري أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد، عن وجود خلل في تعامل السلطات مع الحرائق القائمة في كاليفورنيا، وهو سيترتب عليه محاسبة المقصرين.


حرائق لم تشهدها أمريكا 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"الحرائق الحالية في لوس انجلوس لم تشهدها أمريكا وهي خارجة عن الطبيعي بسبب التغيرات المناخية".


رياح عاتية تضرب أمريكا 

وتابع: نشهد حاليا ظواهر مناخية جامحة لا يمكن السيطر عليها، وشهدنا في لوس أنجلوس وكاليفورنيا نوع من أنواع الرياح العاتية ورياح الأعاصير حيث وصلت سرعتها 120 كم/الساعة  وهي من ساعدت على الانتقال الرهيب للحرائق.

 

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توقعات الحرائق في أمريكا

وأضاف: ما نتخوف منه خلال الأيام المقبلة الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفقا للتوقعات من امتداد الحرائق لمناطق أخرى"، معقبا:"هي كارثة بيئية ومناخية".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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