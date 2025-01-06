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حكومة أرض الصومال تعلن إعادة تقييم مذكرة التفاهم المبرمة مع إثيوبيا - أخبار كلمتك

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حكومة أرض الصومال تعلن إعادة تقييم مذكرة التفاهم المبرمة مع إثيوبيا - أخبار كلمتك

حكومة أرض الصومال تعلن إعادة تقييم مذكرة التفاهم المبرمة مع إثيوبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 04:30 مساءً - أكدت حكومة أرض الصومال الجديدة أنها سوف تعيد  تقييم مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الحكومة السابقة مع إثيوبيا مطلع العام الماضي، لضمان أنها تخدم مصالح أرض الصومال.

أرض الصومال تعلن إعادة تقييم مذكرة التفاهم المبرمة مع إثيوبيا


وأشار وزير خارجية أرض الصومال، عبد الرحمن طاهر آدم الذي كان من أشد المنتقدين للمذكرة عندما كان معارضا للحكومة السابقة في اجتماع مع اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في أرض الصومال إلى غموض يكتنف المذكرة.

وأوضح آدم أن ما تقوله إثيوبيا يختلف عما كان يقوله رئيس أرض الصومال السابق، موسى بيحي عبدي الذي كان يؤكد أنهم يؤجرون منفذا بحريا  مقابل الاعتراف بأرض الصومال لكن أديس أبابا ذكرت أنها تفكر في الاعتراف بعد حصولها على المنفذ البحري.


وأكد الوزير أن الإدارة الجديدة ملتزمة بتقييم آثار الاتفاقية بدقة، قائلا:  “إذا كانت مفيدة لنا وتتضمن اعترافنا، فنحن أكثر رغبة في قبولها”، مضيفا أن أرض الصومال أبلغت إثيوبيا بهذا الموقف.

 أزمة دبلوماسية بين مقديشيو وأديس أبابا

وكانت مذكرة التفاهم التي أبرمتها أرض الصومال مع إثيوبيا أثارت أزمة دبلوماسية بين مقديشو وأديس أبابا، حيث اعتبرتها الحكومة الفيدرالية الصومالية انتهاكا لسيادتها، وأصبح مستقبل مذكرة التفاهم غير واضح بعد الاتفاقية الموقعة بين الصومال وإثيوبيا في أنقرة في 11 من ديسمبر الماضي

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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